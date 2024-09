TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Côte d'Ivoire : les alliances se font et se défont

Par TV5MONDE CHRISTELLE PIRE

En Côte d?Ivoire, à un an de la présidentielle, les alliances se font et se défont. Le Front populaire ivoirien, le FPI, ancien parti de Laurent Gbagbo désormais dirigé par Pascal Affi N'guessan, rompt son partenariat avec le parti au pouvoir et retourne dans l'opposition.