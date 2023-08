Côte d'Ivoire : les ambitions de Charles Blé Goudé

Actuel président du Congrès panafricain pour la Justice et l'Égalité des Peuples (Cojep), l'homme politique va à la rencontre de la diaspora ivoirienne et Africaine en Belgique et en France. Il ne cache pas ses ambitions pour gouverner la Côte d'Ivoire "un jour".