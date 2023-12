Côte d'Ivoire : les fermes d'escargots géants en plein boom

En Côte d'Ivoire, des fermes d'escargots géants sont en plein boom ! Ils peuvent peser jusqu?à 500 grammes et mesurer dix centimètres de long. Mais ces escargots géants disparaissent de la forêt humide, victimes de la déforestation et des pesticides. Désormais, ils sont élevés dans des fermes pour leur chair, bave et coquilles. Une production qui s'avère très "rentable".