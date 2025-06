Côte d'Ivoire : les partis de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam font un front commun de l'opposition

L'alliance du PPA-CI et du PDCI a pour objectif d'exiger que leurs dirigeants Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam puissent être candidats pour la prochaine élection présidentielle, ainsi que d'autres candidats d'opposition radiés des listes électorales.

La création de ce front de l'opposition intervient dans un climat politique tendu, marqué par l'exclusion de plusieurs figures politiques de premier plan, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Ces exclusions, décidées par la justice, n'ont pas apaisé les tensions. Au contraire, elles ont ravivé l'attention sur la scène politique ivoirienne. Laurent Gbagbo a même lancé un mouvement intitulé "Trop c'est trop" pour s'opposer à un éventuel quatrième mandat du président actuel, Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2025.

Réactions et controverses

Face à ces mouvements, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), parti au pouvoir, minimise les revendications de l'opposition, les qualifiant de tentatives pour retarder le processus électoral. Le RHDP insiste sur le fait que les décisions d'exclusion sont purement judiciaires et non politiques. Cependant, cette position est contestée par l'opposition, qui voit dans ces exclusions une manœuvre pour affaiblir ses rangs.

Appels à la Réforme

Au-delà des querelles politiques, le front commun de l'opposition appelle à une réforme de la Commission électorale indépendante, l'organe chargé d'organiser les élections. Cette demande s'inscrit dans une volonté de garantir des élections transparentes et équitables, un enjeu crucial pour la stabilité politique du pays.

