Côte d'Ivoire : les partisans de Thiam appellent à manifester

Par TV5MONDE CHRISTELLE PIRE

En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam et ses proches ne décolèrent pas. Radié de la liste électorale par la justice, et donc écarté de la course à l'élection présidentielle, le chef du principal parti d'opposition a annoncé que personne d'autre de sa formation ne se présenterait à sa place comme candidat. Le PDCI a lancé un appel à manifester devant tous les tribunaux du pays.