Côte d'Ivoire : mobilisation de l'opposition

10 Aoû. 2025 à 05h42 (TU)
TV5MONDE
CHRISTELLE PIRE
Après l'interdiction des rassemblements le week-end dernier, les manifestants ont finalement pu défiler pour ce samedi à Yopougon, pour demander notamment la réintégration des leaders de l'opposition sur la liste électorale.
