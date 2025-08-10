TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 30 s

Côte d'Ivoire : mobilisation de l'opposition

Par TV5MONDE CHRISTELLE PIRE

Après l'interdiction des rassemblements le week-end dernier, les manifestants ont finalement pu défiler pour ce samedi à Yopougon, pour demander notamment la réintégration des leaders de l'opposition sur la liste électorale.