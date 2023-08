TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Côte d'Ivoire : quel avenir pour le PDCI ?

Par TV5MONDE CHRISTELLE PIRE

C'était l?événement politique de cet été en Côte d?Ivoire : le 1er août décédait Henri Konan Bédié, ancien président, et l?une des trois figures de la politique ivoirienne depuis 30 ans. Après son décès, son parti, le PDCI-RDA, se rend aux élections ce samedi pour les municipales et les régionales. Un scrutin pour rendre hommage à l?ancien chef d?Etat, et où le parti tente de s?unir face aux tensions internes de ces dernières années.