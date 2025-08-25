Côte d'Ivoire : Thiam dépose sa candidature

Même s'il a été radié de la liste électorale par la justice, Tidjane Thiam ne baisse pas les bras. Les soutiens de l'opposant sont venus officiellement déposer son dossier de candidature à la veille de l'annonce des candidatures officiellement retenues.

La scène politique ivoirienne, en effervescence. Tidjane Thiam, figure emblématique de l'opposition, a officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Un geste qui marque un tournant significatif pour ses partisans, qui voient en lui un symbole d'espoir et de changement, malgré l'invalidité de sa candidature.

Un parcours semé d'embûches



Tidjane Thiam, franco-ivoirien, a rencontré des obstacles juridiques en avril dernier lorsque sa candidature a été rejetée par la justice ivoirienne. Un refus justifié par les autorités ivoiriennes en raison du fait qu'il n'ait pas renoncé à sa nationalité française suffisamment tôt. Selon la loi, cette "erreur" l'empêchait de concourir. Face à cette décision, Tidjane Thiam a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations unies, qui a exhorté la Côte d'Ivoire à garantir ses droits politiques.

Les partisans des partis d'opposition PPA-CI et PDCI manifestent pour réclamer des réformes électorales et l'inscription de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Soro Guillaume et Blé Goudé sur les listes électorales à Abidjan, en Côte d'Ivoire, samedi. AP Photo/Diomande Ble Blonde





Malgré les défis, Tidjane Thiam a pu déposer son certificat de nationalité ivoirienne auprès de la Commission électorale indépendante. Un geste qui a suscité un vif soulagement parmi ses partisans. Ces derniers, rassemblés en nombre, ont exprimé leur détermination à soutenir leur candidat, scandant "titi président"

Nous somme là aujourd'hui pour demander la candidature de Tidjane Thiam Militante du PDCI



Cependant, une zone d'ombre demeure : le nom de Tidjane Thiam n'apparaît pas sur la liste électorale. Pour certains militants, cela ne constitue pas un frein. arguant qu'il n'est pas explicitement requis d'être inscrit sur cette liste pour se présenter à la présidence. La Commission électorale indépendante devra prochainement se prononcer sur la validité de sa candidature, après l'avis du Conseil constitutionnel.



En côte d'ivoire, ce n'est écrit nulle part qu'il faut être incrit sur les listes électorales pour être élu président.

Audrey Gilberte - Membre du bureau politique du PDCI

La décision finale des autorités électorales sera déterminante pour l'avenir politique du pays. En attendant, Tidjane Thiam et ses soutiens restent mobilisés, prêts à défendre leur vision d'une Côte d'Ivoire unie.