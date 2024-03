TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Côte d'Ivoire : un refuge pour femmes et enfants victimes de violences

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

Installée à Abidjan, l'ONG Akwaba Mousso, "bienvenue" en langue akan et "femme" en dioula, inaugurée en avril 2023, offre une prise en charge de jour et un foyer d'hébergement aux femmes et enfants victimes de violences.