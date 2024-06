TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 21 s

CPI : un ancien chef de la police islamique condamné pour crimes de guerre

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, c'est le verdict prononcé contre Abdoul Aziz Al Hassan par la Cour Pénale Internationale. L'ancien djihadiste d'Ansar Dine avait été arrêté en 2017 et transféré un an plus tard à La Haye, pour y être jugé. Il devait répondre de crimes commis lors de l'occupation de Tombouctou en 2012 et 2013. Après quatre ans de procès, le verdict est tombé : coupable.