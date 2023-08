Culture : Assetou Diabaté, artiste au mille talents

Elle est issue de l'une des plus illustres familles maliennes de griots. Son frère est un des plus grands joueurs de kora au monde. Son neveu s'est lui aussi fait un prénom à la kora et par sa voix. Elle est une artiste aux multiples talents : chanteuse, danseuse, comédienne, conteuse... Entretien avec Assetou Diabaté.