TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 49 s

Culture : décès de l'écrivain Ngugi wa Thiong'o

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

Ngugi wa Thiong'o, grand romancier kényan et militant de la cause africaine, s'est éteint à l'âge de 87 ans. Auteur d'une oeuvre importante, écrite d'abord en anglais puis en kikuyu, sa langue natale, le grand romancier kényan et militant de la cause africaine, avait été plusieurs fois cité comme possible prix Nobel de littérature.