5 min 11 s

Culture : il fait rire la Côte d'Ivoire et l'Afrique depuis 30 ans

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

L'humoriste, comédien et écrivain Adama Dahico, de passage en France, est notre invité. Il nous explique à quel point l'humour est pour lui une "passion", une façon de "communiquer, critiquer et dénoncer sans toutefois heurter la sensibilité d'autrui", et "partager la joie" autour de lui.