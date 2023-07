TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 4 s

Culture : "L'être, l'autre et l'entre", en broderie, tissage et sculture

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

Au Palais de Tokyo à Paris, une exposition est consacrée à l'artiste ivoirienne et guadeloupéenne Marie-Claire Messouma Manlanbien. Elle navigue entre broderie, tissage et sculpture et crée des formes nouvelles nourries de ses deux cultures.