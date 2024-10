TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 57 s

Culture : Oualas, le rire pour créer des ponts

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

La 5e édition du festival panafricain "Afrique du Rire" s'est déroulé en Côte d'Ivoire et au Mali, en passant par le Sénégal et le Maroc. Nous parlons de l'événement avec notre invité, l'humoriste et promoteur culturel ivoiro-marocain, Oualas.