Culture : première édition de Paris Ivoire Cinéma

Le festival Paris Ivoire Cinéma inaugure sa toute première édition les 30 et 31 mai 2025 à l'EICAR, à Ivry-sur-Seine, en France. Ce pont culturel entre la Côte d'Ivoire et sa diaspora a été Initié par Lagozi Entertainment, et organisé par notre invitée, Sonia Guiza.