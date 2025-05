TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 29 s

Culture : "The Soul of Africa", un film qui explore la spiritualité africaine

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Le documentaire intitulé "The Soul of Africa" nous plonge au coeur de la spiritualité africaine, explorant ses racines profondes et son évolution à travers les siècles. Entretien avec son réalisateur Gabriel Souleyka.