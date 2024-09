TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 39 s

Culture : une "arche culinaire africaine"

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Depuis plus de trente ans, il défend les produits locaux, la gastronomie et un art de vivre africains. Le Chef Christian Abegan entend à présent réunir les acteurs de la gastronomie, de la nutrition et du monde économique pour faire rayonner les produits du continent.