David Shongo : une exposition sur l'impact persistant du colonialisme

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

L'artiste et compositeur originaire de la RD Congo David Shongo expose pour la première fois en Belgique " From Dead to Living Memory". Il explore la mémoire coloniale, les blessures du passé et la manière dont elles résonnent encore aujourd'hui.