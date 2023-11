TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

De la Mauritanie aux États-Unis : une traversée périlleuse au goût amer

Par TV5MONDE

Voilà plus d'un an que des milliers de mauritaniens, tentent de rejoindre les États-Unis par la frontière mexicaine. Point de départ : le Nicaragua. Une alternative plus chère, jugée moins risquée, selon eux, que la pirogue pour rejoindre l'Europe. Pourtant, les risques d'emprisonnements, d'enlèvements, de vols sont nombreux et à l'arrivée : la désillusion.