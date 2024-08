TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

8 min 19 s

Débarquement de Provence : l'hommage aux combattants africains

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Les 80 ans du débarquement de Provence et l'hommage rendu aux combattants africains, on en parle avec Martin Mourre, historien et anthropologue spécialisé dans les armées coloniales et postcoloniales en Afrique de l'Ouest.