6 min 44 s

Décès du pape François : quel héritage laisse-t-il en Afrique ?

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Quels sont les dossiers africains sur lesquels le pape François a eu le plus d'influence ? Décryptage avec François Mabille, chercheur au CNRS et directeur de l'Observatoire géopolitique des religions à l'IRIS et notre éditorialiste Slimane Zeguidour.