Décoloniser les esprits avec Mamadou Diouf

Mamadou Diouf enseigne l'histoire et les études africaines à l'université de Columbia, à New-York aux États-Unis. Dans "L'Afrique dans le temps du monde" il se penche sur les traumatismes de la colonisation et sur la nécessaire réappropriation de leur histoire et de leurs identités par les Africains.