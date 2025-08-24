Chargement du lecteur...
Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

24 Aoû. 2025 à 05h32 (TU)
TV5MONDE
CLARA DE ANTONI

C'est un événement judiciaire majeur pour la République Démocratique du Congo. Le ministère public a requis la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila, l'accusant de crimes de guerre, de trahison et d'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Ce procès, qui se déroule en l'absence de l'accusé, suscite des réactions contrastées à travers le pays.

 Devant la haute cour militaire de Kinshasa, le représentant du ministère public a été catégorique. Outre la peine capitale pour les accusations les plus graves, il a également demandé 20 ans de prison pour apologie de crime de guerre et 15 ans pour complot. 

Un procès sans accusé


Joseph Kabila est jugé, mais il n'est pas là, absent du banc des accusés. Une situation, qui soulève des questions sur l'efficacité et l'équité du procès. À Bukavu, une ville du Sud Kivu sous contrôle du M23, l'opinion publique semble pencher en faveur de l'ancien président. Pour beaucoup, la priorité devrait être la réconciliation plutôt que la condamnation.

Ce sont des choses qui ne se comprennent pas. Est-ce-que c'est en jugeant Kabila que nous obtiendrons la paix ? 

Ushindi Mafuta - Habitant de Bukavu

Kabila

Le président sortant Joseph Kabila assiste à la cérémonie d'investiture du président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

AP Photo/Jerome Delay

La classe politique condamne 

Pour ses plus proches collaborateurs politique, cette décision est injustifiée. « C’est un procès politique, le régime cherche à dissimuler son échec diplomatique et militaire » a notamment déclaré Ferdinand Kambere, le secrétaire général du PPRD, le parti de Joseph Kabila.  Même son de cloche pour Emmanuel Ramazani Shadary, qui a confié au micro de RFI:  "C’est un procès inique, non équitable, encore moins équilibré, qui est d’ailleurs un non-événement. On y voit la haine transpirer envers quelqu’un qui vous a tout donné."

C’est un procès inique, non équitable, encore moins équilibré, qui est d’ailleurs un non-événement. On y voit la haine transpirer envers quelqu’un qui vous a tout donné.

Emmanuel Ramazani Shadary - Secrétaire permanent du PPRD

Moïse Katumbi, chef du parti Ensemble pour la République, a lui développé dans un communiqué l'idée que ce procès était une "manœuvre politique cynique" destiné à "réduire au silence un acteur majeur".

Sceptisme général


Les habitants de Bukavu ont exprimé leur scepticisme quant à l'impact d'une condamnation de Kabila sur la paix dans la région. Certains craignent que ce réquisitoire ne compromette les pourparlers de paix en cours à Doha entre le gouvernement congolais et le mouvement M23. 

C'est vouloir les choses et leur contraire à la fois. Est ce que Kinshasa veut réellement veut la paix? Est ce que Kinshasa a pitié de la population ?

Amos Bisimwa - Militant du mouvement citoyen OBAPG


Alors que les juges de la haute cour militaire s'apprêtent à rendre leur verdict dans les semaines à venir, le sort de Joseph Kabila reste incertain. Ce procès, au-delà de ses implications juridiques, reflète les tensions persistantes et les défis de réconciliation auxquels la République Démocratique du Congo est confrontée.

