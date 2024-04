TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Diplomatie : 2 milliards d'euros d'aide promis au Soudan

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

La guerre civile soudanaise qui fait rage depuis un an a fait des milliers de morts, 8 millions et demi de déplacés. La famine menace chaque jour un peu plus. C'est dans ce contexte qu'une conférence humanitaire sur le Soudan s'est ouverte, ce lundi 15 avril à Paris, sous l'égide de la France, de l'Allemagne et l'Union européenne. 2 milliards d'euros ont été promis.