Diplomatie : la Cédéao face à la création de la Confédération de l'AES

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Sommet de l'Alliance des États du Sahel (AES), samedi à Niamey et sommet de la Cédéao dimanche à Abuja : c'est un week-end diplomatique mouvementé qui s'est tenu en Afrique de l'Ouest. Bilan avec Issaka Souaré, entre autre, expert en gouvernance et gestion de conflits et conseiller régional pour le bureau de l'Afrique de l'Ouest de l'institut d'études de sécurité.