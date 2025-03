TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

11 min 35 s

Diplomatie : une rencontre entre Tshisekedi et Kagame

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Felix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés au Qatar. Ils ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Analyse du journaliste et professeur à Sciences Po, Vincent Hugeux.