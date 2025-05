TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Économie : l'Africa CEO Forum se tiendra les 12 et 13 mai à Abidjan

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

À l'approche de la 12e édition de l'Africa CEO Forum, grand rendez-vous des décideurs africains qui réunira plus de 2.000 chefs d'entreprises, investisseurs, chefs d'État et ministres lundi et mardi prochains à Abidjan, nous recevons Amir ben Yahmed, directeur général de Jeune Afrique Media Group et co-organisateur de l'événement.