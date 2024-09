TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 53 s

Economie : l'avenir prometteur du Made in Algeria

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

L'Algérie s'efforce, depuis quelques années, de réduire sa facture d'importation en développant des produits et des industries locales pour satisfaire la demande intérieure et explorer les opportunités d'exportation. Et malgré des freins importants, le "Made in Algeria" commence à se faire une place sur les marchés étrangers.