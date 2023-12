Égypte : Al-Sissi vers un 3e mandat après 10 années au pouvoir

Malgré la mauvaise situation du pays et la grogne de nombreux Égyptiens, Abdel Fatah al-Sissi se dirige vers un troisième mandat à la tête de son pays. Avec un bilan économique et social préoccupant et un exercice du pouvoir marqué par une forte répression, le président sortant, est d'ores et déjà donné gagnant.