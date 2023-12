Égypte : le président Sissi remporte l'élection avec 89,6 % des voix

Après avoir écarté les rares candidats capables de lui faire de l'ombre et verrouillé toute forme possible d'opposition, le dirigeant égyptien Abdel Fattah al-Sissi a remporté sa troisième élection présidentielle avec 89,6 % des voix. Pour décrypter ce résultat, David Rigoulet-Roze, spécialiste du Moyen-Orient, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques, est notre invité.