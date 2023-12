Élections en RDC : le vote de la diaspora pour les élections

Pour la première fois, les Congolais de l'étranger vont pouvoir voter dans 5 pays : en France, en Belgique, au Canada, au États-Unis et en Afrique du Sud, où vit la plus grande communauté de congolais au monde. Elle est estimée à plus de 300 000 personnes.