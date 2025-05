TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

En 100 jours, l'impact de la politique de Donald Trump sur l'Afrique

Par TV5MONDE REZA POUNEWATCHY

Cent jours après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a imprimé sa marque sur la politique américaine et mondiale. Et l'Afrique dans tout ça ? Décryptage de Paul-Simon Handy, de L'ISS, l'institut d'études et de sécurité basé en Afrique du Sud.