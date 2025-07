En Afrique, l'ONG OXFAM alerte sur l'explosion des inégalités et la "montée des ultra-riches"

Les 5 % les plus riches d'Afrique détiennent une fortune de près de 4 000 milliards de dollars, soit plus du double de la richesse combinée du reste du continent. L'ONG Oxfam a publié, jeudi 10 juillet, un rapport intitulé "La crise de l'inégalité en Afrique et la montée des ultra-riches".

"L'Afrique est l'une des régions les plus inégales du monde." Mais ses gouvernants sont en moyenne "parmi ceux les moins engagés dans la réduction de ces inégalités".

Le constat dressé par l'ONG OXFAM dans son dernier rapport est alarmant. Il chiffre et détaille la crise des inégalités en Afrique, où une "poignée de personnes" s'enrichissent "au-delà de leurs rêves les plus fous", selon les mots de l'organisation.

Sur TV5MONDE jeudi 11 juillet, Manenji Mangundu, directeur d'Oxfam en République démocratique du Congo, souligne que cette situation contraste avec la réalité de millions de personnes qui sont "privées de services publics de base et souffrent de la faim".

"Les millionnaires africains qui représentent 0,02 % de la population, possèdent près d’un cinquième de la richesse de la région, tandis que les 50 % les plus pauvres en possèdent moins de 1 %", documente l'ONG.

Les causes de l'inégalité

Le rapport d'Oxfam identifie plusieurs facteurs contribuant à cette inégalité.

Tweet URL

Les gouvernements africains sont souvent pointés du doigt pour leur manque d'engagement dans la réduction des inégalités. Les politiques fiscales sont souvent insuffisantes, avec des impôts sur la fortune parmi les plus bas du monde.

De plus, les pratiques d'exploitation, notamment dans les secteurs miniers, exacerbent les disparités économiques.

Les milliardaires africains bénéficient aussi souvent de politiques qui leur permettent d'accumuler des richesses sans contribuer équitablement à l'économie par le biais des taxes.

"La classe politique facilite pour qu'ils aient plus d'accès aux richesses. Si tu regardes en 2000, l'Afrique ne compte aucun milliardaire, aujourd'hui il y en a 23 et leur fortune a augmenté de 56%."

Autre inégalité, celle entre les hommes et les femmes. Sur le continent, les hommes possèdent trois fois plus de richesses que les femmes. "Il s’agit de l’écart de richesse entre les genres le plus élevé de toutes les régions et du double du ratio mondial" pointe le rapport.

Des solutions pour un avenir plus équitable

Pour réduire ces inégalités, Manenji Mangundu propose plusieurs solutions. L'une des principales recommandations est d'augmenter les impôts sur les grandes fortunes et de mettre en place des législations favorisant une redistribution plus équitable des richesses.

En taxant ne serait-ce qu'à 1 % le patrimoine des plus riches et à 10 % leurs revenus, il serait possible de financer des services publics essentiels tels que l'éducation gratuite et l'accès universel à l'électricité.