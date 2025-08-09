Chargement du lecteur...
En Éthiopie, plus de 80.000 enfants menacés de mort par la malnutrition, MSF tire la sonnette d'alarme

Le
09 Aoû. 2025 à 05h12 (TU)
Mis à jour le
Par
Maeliss ORBOIN
NAMOURI DOSSO

80.000 enfants sont menacés de mort par malnutrition dans le sud-ouest du pays, selon Médecins sans Frontières. Le docteur Winston Mulanda, coordinateur de MSF en Éthiopie, lance un cri d'alarme et dénonce les coupes budgétaires. 

Selon le docteur Winston Boulanda, coordinateur médical de MSF en Éthiopie, la situation s'est détériorée ces derniers mois. Les réductions budgétaires ont affecté la distribution alimentaire, l'accès aux soins de santé, à l'eau potable et aux services d'assainissement. Ces services sont cruciaux pour la survie des populations vulnérables, notamment les enfants. MSF craint que la situation ne s'aggrave encore dans les jours à venir.

À l'ouest du pays, la région de Gambela accueille actuellement plus de 395 000 réfugiés, notamment du Soudan du Sud frontalier, sur sept camps. Parmi ces infrastructures, quatre ont déjà subi des réductions significatives de la distribution alimentaire. "C'est plus de 80.000 enfants qui n'ont pas accès à la nourriture", alerte le docteur Winston Boulanda. 

(Re)lire Au Sahel, près de 29 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire vitale

Les rations alimentaires sont passées de 2.100 calories par personne et par famille, à seulement 600 calories, ce qui est insuffisant pour maintenir une bonne santé, surtout chez les enfants.

Augmentation de 125% des cas de paludisme

Les coupes budgétaires ont également un impact sur la lutte contre d'autres maladies, comme le paludisme. Le docteur Winston Boulanda souligne une augmentation de 125 % des cas de paludisme par rapport à l'année précédente au mois de juillet. Une hausse qui n'a pas été prévue. MSF, qui ne dépend pas des fonds américains dont USAID, ne peut pas à elle seule soutenir l'ensemble de la population affectée. 

Pour éviter une catastrophe humanitaire, MSF appelle les bailleurs de fonds internationaux et le gouvernement éthiopien à réagir rapidement. Un programme est en cours pour permettre l'intégration des réfugiés dans le système de santé éthiopien, mais cela nécessite un soutien financier accru. Sans une aide internationale, l'État seul ne pourra répondre aux besoins croissants de la population.

