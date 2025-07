En RD Congo, Constant Mutamba flanqué d'une vingtaine d'avocats pour la première comparution à son procès

L'audience a débuté avec la présence d'une vingtaine d'avocats de la défense, rapidement rejoints par l'accusé lui-même. Constant Mutamba, arrivé avec un retard de près d'une heure en raison d'un "embouteillage", a présenté ses excuses à la cour.

Malgré la gravité des accusations, l'ancien ministre est apparu serein, selon notre correspondant Dady Songohozo, affirmant être poursuivi en sa qualité de ministre de la Justice.

Capture AFPTV

Détournement de fonds publics

Constant Mutamba, ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des sceaux, est accusé de détournement de fonds publics.

Plus précisément, il est poursuivi pour avoir détourné 19 millions de dollars, initialement alloués à l'indemnisation des victimes de la guerre de six jours à Kisangani. Ce conflit, survenu en juin 2000, a opposé les armées rwandaises et ougandaises, causant de nombreuses pertes humaines et matérielles.

Selon l'accusation, ces fonds auraient été redirigés par Mutamba vers un projet de construction d'une prison, via la société Zion Construction, "fictive" et n'ayant "jamais construit une cabane" selon le parquet. Elle n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et Travaux publics, mais sa date de création remonte au 18 mars 2024.

Constant Mutamba, lorsqu'il était encore en fonction, avait pourtant vanté le sérieux de la société à l'international.

Pour le procureur, qui parle de "techniques de prédateurs", les règles en matière de passation des marchés n'ont pas été respectées.

Ces accusations ont contraint Constant Mutamba à démissionner de son poste de ministre congolais de la Justice, à la mi-juin.

Mesures de sécurité et prochaines étapes

La sécurité autour de la Cour de cassation a été renforcée, avec un déploiement notable de forces de police pour assurer le bon déroulement des audiences. La prochaine audience a été reportée au mercredi 23 juillet, afin de permettre aux avocats de la défense de prendre connaissance du dossier et de préparer leur stratégie.

Constant Mutamba, personnage politique tonitruant, dénonce un "règlement de comptes". Lors de la remise de sa démission au président congolais Félix Tshisekedi, il écrivait ceci : « Je vous remets ce jour, non sans regret, ma démission pour faire face à ce complot politique".

Dans le courrier, il accusait les responsables du M23 et de sa branche politique de vouloir « obtenir » son « élimination physique ».

Constant Mutamba joue surtout son avenir politique. L'ex-candidat, ressorti libre de l'audience mercredi, encourt jusqu'à 20 ans de prison. Il n'aura pas possibilité de faire appel de sa condamnation.