En Tunisie, les touristes sont de retour

Grande maîtresse du all-inclusive avant la révolution de 2011, la Tunisie retrouve peu à peu une économie prospère dans le secteur touristique, un secteur-clé dans un pays endetté à plus de 80% de son PIB. Plus de 8,8 millions de visiteurs, dont plus d’un million de Français sur l’année 2023, selon l’Office Nationale du Tourisme Tunisien.