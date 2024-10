Enfants

Plus de 460 millions d’enfants vivent en zone de conflit. 2 sur 5 sont en Afrique.

Ils sont souvent considérés comme le visage de la guerre elle-même. Grands oubliés des conflits, témoins d’horreurs, parfois contraints d’y participer, les enfants sont avant tout des victimes. A quoi sont-ils confrontés ? Qui pour les protéger de cette violence ? Et comment ?

Un traité (presque) universel

La Convention internationale des droits de l’enfant définit l’enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt », autrement dit, sauf si la loi nationale l’accorde avant.

Cette Convention est un traité international, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Ratifié par 196 États, c'est le traité relatif aux droits humains le plus largement adopté de l’histoire. Mais les États-Unis sont le seul pays du monde à ne pas l’avoir ratifié. Ce texte est juridiquement contraignant pour les États signataires. Même si aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect.

La Convention consacre notamment le droit des enfants à être protégé de la violence et à ne pas faire la guerre ni à la subir. Un protocole spécifique a par ailleurs été adopté pour les protéger contre le recrutement dans les conflits armés.

Des enfants déplacés vont en classe dans la ville de Dori, au Burkina Faso, en août 2021. (AP Photo/Sam Mednick)

L’Afrique précurseur des droits de l’enfant

Sur ce sujet de la protection de l’enfance, l’Afrique fait figure de précurseur. Dix ans avant l'ONU, en 1979, l’Organisation de l’unité africaine adopte la Déclaration sur les droits et le bien-être de l'enfant africain.

Et en 1990, un texte d’une portée encore plus large, la Charte africaine de l’enfant, est approuvée par les chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation panafricaine devenue Union africaine. Ils sont désormais 50 à l’avoir adoptée.

Ces États s’engagent notamment à prendre toutes les mesures pour qu’aucun enfant ne prenne part aux hostilités et qu’aucun enfant ne soit enrôlé par les armées nationales, et à assurer la protection et le soin des enfants affectés.

Selon le rapport 2023 de l’ONG « Save the Children », les cinq pays les plus dangereux pour les enfants africains sont la République démocratique du Congo (RDC), le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, et la Somalie.

Qui a la charge de leur protection ?

Selon la Convention internationale, c’est aux États qu’il revient de garantir à leurs jeunes ressortissants une protection contre toute violence. Mais les acteurs sur le terrain sont multiples.

Au premier rang, l’UNICEF, le « Fonds des Nations unies pour l’enfance ». C’est une agence onusienne. Son siège est à New York, mais elle dispose de nombreux bureaux en Afrique pour agir au plus près des populations.

Depuis 2002, il existe aussi un Comité africain d’experts composé de onze membres, élus pour un mandat de cinq ans renouvelables une fois par l’Assemblée des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine. Ces experts ne représentent pas leur pays mais siègent à titre personnel.

Cet organe est chargé de suivre l’application et le respect de la Charte africaine des droits de l’enfant. Il examine les plaintes en rapport avec les droits de l’enfant et des rapports périodiques transmis par les États. Il mène aussi des enquêtes et des visites dans les pays eux-mêmes.

Enfin il y a des organisations non-gouvernementales internationales, spécialement dédiées à la protection de l’enfance dans les contextes de guerres, comme Terre des Hommes, Plan International, Save the Children ou SOS Villages d’enfants. Elles interviennent au quotidien aux côtés d’ONG nationales.

Enfants soudanais dans une école du camp de réfugiés de Djabel, dans l'est du Tchad en octobre 2023. (Michael Knief/AP Content Services pour le Partenariat mondial pour l'éducation)

L’urgence est là

Certains enfants sont tués, enlevés, mutilés, frappés, traumatisés. Ils perdent leurs parents et sont séparés de leurs famille.

D'autres encore sont contraints de participer aux hostilités : soit parce qu’ils travaillent au profit de groupes armés, parfois dès 6 ou 7 ans, soit parce qu’ils sont enrôlés de force et deviennent des enfants soldats.

Certains sont agressés sexuellement, forcés au mariage avec des combattants, voire victimes de la traite et du trafic d’êtres humains.

Et puis il y a les conséquences liées aux déplacements de population. Les enfants sont confrontés à un manque d'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation, l'accès à la nourriture, à l'eau, à la santé.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur... Adèle Rutsobe

Spécialiste Protection de l'enfance - UNICEF Afrique de l’Ouest et centrale

« Afrique digne des enfants »

L’Agenda 2040 pour les enfants d’Afrique a l’ambition de favoriser l’émergence d’une « Afrique digne des enfants » et rappelle aux Etats leurs responsabilités. Mais trop souvent les mécanismes existants s’avèrent insuffisants, sont mis en œuvre de manière inadéquate, voire totalement inconnus ou inutilisés. En fait, les conflits déconnectent souvent les jeunes victimes des institutions habituelles de protection de l’enfance.

Protéger les enfants des conséquences des conflits est une question aussi difficile à prendre en charge qu’essentielle. Car finalement le visage de la paix n’est-il pas tout simplement celui d’un enfant en sécurité ?

