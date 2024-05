TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Enquête : des migrants abandonnés dans le désert

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Comment l'argent de l'UE permet-il aux pays du Maghreb d'expulser des migrants en plein désert ? C'est l'enquête menée par Le Monde Afrique, le média à but non lucratif Lighthouse Reports et sept médias internationaux. Pour en parler, nous recevons Julia Pascual, journaliste au Monde, spécialiste des migrations.