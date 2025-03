TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 24 s

Environnement : l'Afrique, un continent riche mais où l'eau manque

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Face à un changement de paradigme dû à la pression démographique qui s'exerce sur les ressources hydriques, les premières tensions apparaissent. Notre invité Malek Semar est le fondateur de l'ONG internationale "No Water, No Us" en français "Pas d'Eau, Pas de Nous".