États-Unis : le MET rouvre ses portes

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

A New York, le Metropolitan Museum of Art a rouvert il y a quelques jours. Après 4 ans de travaux et 70 millions de dollars de rénovation, l'aile Michael C. Rockefeller et les galeries dédiées aux arts d'Afrique subsaharienne sont prêtes.