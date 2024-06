TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 23 s

Ethiopie : conséquences dans la région du Tigré

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Les civils ont payé un lourd tribut lors de la guerre civile entre 2020 et 2022 au Tigré. Plus de 120 000 femmes ont été abusées sexuellement pendant ce conflit. On en parle avec Augustine Passilly, correspondante en Éthiopie.