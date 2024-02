TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 5 s

Ethiopie : que retenir du 37è sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba ?

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Beaucoup de conflits et de crises au menu de ce sommet. La situation de Gaza a également été évoquée... La Mauritanie prend la présidence tournante de l'organisation et succède aux Comores. Un bilan de ce sommet avec le journaliste et auteur Seiddik Abba.