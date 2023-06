Exposition : Laetitia Ky, reine des sculptures capillaires

PASCALE ACHARD

1 minute de lecture 3 minutes 8 secondes

Elle affole les compteurs sur les réseaux sociaux. Plus de 6 millions d'abonnés sur TikTok et près d'un demi-million sur Instagram. Rencontre avec l'artiste ivoirienne Laetitia Ky. Ses ébouriffantes sculptures capillaires l'ont hissé au rang d'icône féministe. Ses autoportraits sont montrés, en ce moment, au Musée des Arts Décoratif qui consacre une exposition dédiée aux "Cheveux et aux Poils".