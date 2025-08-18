Chargement du lecteur...
Fédération sénégalaise de football: le président répond aux accusations d'"irrégularités"

Le
18 Aoû. 2025 à 05h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE

Le porte-parole du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, Bacary Cissé, était ce dimanche 17 août l'invité de TV5MONDE pour répondre aux accusations de corruption visant le nouveau président Abdoulaye Fall. Le journaliste Romain Molina questionne la légitimité de son scrutin dans une enquête pour Sport News Africa.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a réagi face aux critiques qui visent le processus électoral de l’organisation. Son porte-parole Bacary Cissé était ce dimanche l’invité de TV5MONDE pour défendre le nouveau président.

Dans une enquête publiée sur Sport News Africa, le journaliste d'investigation Romain Molina soulève des questions sur la légitimité du scrutin et des accusations d'achat de votes, lors de l'élection de Fall le 3 août. Le journaiste affirme avoir interrogé "plus d'une dizaine de personnes présentes lors de l'élection, ainsi que d'autres membres du milieu footballistique sénégalais". Les témoignages recueillis confirmeraient des irrégularités et des dysfonctionnements dans le processus électoral.

D'après le travail d’investigation du journaliste, le candidat Abdoulaye Fall aurait acheté des voix pour s'assurer la présidence de la fédération. "Je n'ai jamais vu une élection pareille depuis des années à travers le monde, assurait Romain Molina, invité sur TV5MONDE, mardi 12 août. C'est surréaliste ce qu'il s'est passé au Sénégal. C'est pour ça que l'on a mis beaucoup de temps pour tout revérifier".

Selon Bacary Cissé, ces accusations sont infondées et méconnaissent le système électoral sénégalais. Pour lui, elles "ne fragilisent pas le scrutin".

Il souligne que le nouveau président a obtenu un soutien massif lors des élections. 38 présidents de district et 12 présidents de ligue sur 14 ont été en sa faveur, énumère le porte-parole. Des chiffres qui témoignent de la légitimité de son élection, d’après Cissé.

Malgré les accusations portées contre le président Fall, son porte-parole affirme que le scrutin s'est déroulé sans contestation majeure. Il rappelle que les élections précédentes, notamment celle du président de la ligue de football amateur, ont servi de baromètre et se sont déroulées de manière transparente. 

Sur le plateau de TV5MONDE, Bacary Cissé insiste sur le fait que les résultats, avec une majorité absolue pour Abdoulaye Fall, ne laissent pas de place au doute quant à la légitimité de sa victoire. Il rappelle aussi que le dépouillement s'est fait en présence de nombreux témoins, et que les résultats ont été validés par la commission électorale.

Appel à la transparence

Interrogé sur une possible ouverture d’enquête indépendante qui lèverait tout doute sur le processus électoral, le porte-parole du président a assuré devoir attendre la sortie du procès-verbal et a insisté sur le caractère "non-fondé" de ces accusations. Il estime d'ailleurs que ces reproches doivent être prouvés par ceux qui les avancent. 

Les accusations de corruption surviennent alors que le Sénégal cherche à renforcer ses relations avec d'autres fédérations, notamment avec celle du Maroc. Une démarche qui vise à dynamiser les échanges et à consolider les liens entre les deux pays. Bacary Cissé souligne que ces relations sont essentielles pour le développement du football sénégalais.

