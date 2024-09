Femmes

Des femmes casques bleus ? Ça existe ? Les femmes ont-elles leur mot à dire quand on parle de paix ?

En 2007 au Liberia, l’ONU déploie pour la première fois une mission de maintien de la paix avec une unité exclusivement féminine, une première mondiale. Chaque jour, les femmes sont en première ligne. Parfois guerrières mais surtout victimes des conflits, quand arrive l’heure des négociations, elles peuvent aussi être actrices de la paix, mais sont souvent tenues à l’écart. Alors comment leur permettre de contribuer à une paix durable ?

Arrivée de la première unité féminine de casques bleus à Monrovia le 30 janvier 2007 (UN Photo Eric Kanalstein)

1325 : Une résolution de l’ONU fondatrice

En 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte à l’unanimité la résolution 1325. Ce texte insiste sur deux nécessités : premièrement, protéger les femmes des violences avant, pendant et après les conflits, deuxièmement, les impliquer dans le règlement des crises au niveau international... et national.

Cette résolution 1325 légitime politiquement le rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité. C’est la première pierre de l’Agenda « Femmes, paix et sécurité » constitué au total de 10 résolutions onusiennes.

Un sujet de longue date à l’ONU

Dès 1969, la Commission de la Condition de la Femme examine leur protection en situation d'urgence et de conflit. Dix ans plus tard, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, plus communément appelée « Charte internationale des droits des femmes ».

Mais la première conférence mondiale de Mexico en 1975, puis celle de Pékin en 1995, avec la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, se révèlent les véritables moteurs d’une contribution plus importante des femmes aux opérations de paix et à la sécurité. C’est grâce à ces textes que la participation des femmes aux opérations de paix est devenue une réalité.

Conseillère régionale paix et sécurité - ONU FEMMES Afrique de l'Ouest et centrale

Les Africaines en première ligne

Les pays africains sont parmi les premiers contributeurs de troupes à mobiliser des femmes. L’Afrique du Sud, le Ghana, l’Éthiopie et la Tanzanie sont les principaux pourvoyeurs d’effectifs féminins. Parmi les pays francophones, on notera le rôle majeur joué par les Rwandaises, les Burundaises et les Camerounaises.

Mais cette proportion de femmes reste globalement très faible : entre 2 et 22%. Et rien n’indique s’il s’explique par le manque de candidates ou par des réticences à les recruter.

Source : ONU Maintien de la Paix - juin 2024 - lien

Des femmes actrices de la paix

En 2003, des milliers de Libériennes menées par la militante pour la paix et future Prix Nobel Leymah Gbowee, aident à mettre fin à quatorze ans de guerre civile.

Un an plus tard, en 2004, Asha Hagi Elmi devient la première Somalienne à signer un accord de paix entre les clans rivaux du pays.

Et puis il y a la justice internationale. En 2002, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone marque l’histoire avec des femmes à toutes les plus hautes fonctions : présidente, procureure, greffière, avocate. Au même moment, Fatou Bensouda devenait, quant à elle, la première femme procureure générale de la Cour pénale internationale, la CPI.

Et pour amplifier ce mouvement, le réseau FemWise-Africa s’investit dans la prévention des conflits et la médiation.

Des réussites mais un bilan mitigé

Entre 1992 et 2019, seulement 13 % des négociateurs, 6 % des médiateurs et 6 % des signataires d’accords de paix étaient des femmes. Et 7 processus de paix sur 10 n’incluaient même aucune médiatrice ou femme signataire.

Les négociations, le désarmement ou les opérations de gestion de crise, considèrent rarement leurs incidences sur la sécurité, l’autonomie financière, le statut social ou la participation politique des femmes.

Et puis, au-delà des grandes décisions internationales, l’adoption de plans nationaux est indispensable. Sur ce sujet, les pays africains, mais ce ne sont pas les seuls, sont relativement en retard. D’où l’adoption de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre de l’Agenda « Femmes, paix et sécurité », qui est au cœur de l’action d’ONU Femmes, l’entité onusienne dédiée à leur promotion.

Conseillère régionale paix et sécurité - ONU FEMMES Afrique de l'Ouest et centrale

Mais surmonter ces obstacles doit être l’affaire de tous. De nouvelles approches locales cherchent à favoriser la participation des hommes, chefs traditionnels ou religieux, pour lutter contre des pratiques qui bloquent l’investissement des femmes dans les processus de paix.

À l’inverse, des pratiques séculaires mettent en avant leur rôle dans la gestion des conflits. Par exemple le « lever du sein droit » : cet usage qui invite les femmes à brandir symboliquement leur sein pour dire aux protagonistes « nous sommes vos mères, nous vous avons allaité, il faut arrêter de vous battre sinon un grand malheur s’abattra sur nos communautés ».

