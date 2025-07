Fête de l'Indépendance en Algérie : des détenus graciés

En ce 5 juillet, jour de fête nationale en Algérie, 6 500 détenus ont été graciés. Mais pas de geste de clémence envers l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Gleizes. Quelle stratégie adopter pour obtenir leur libération ? On en discute avec Arnaud Benedetti, du Comité de soutien international de B. Sansal, et Thibaut Bruttin, directeur général de RSF.