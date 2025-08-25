Chargement du lecteur...
11 min 41 s
Partager

Focus : remettre l'Afrique à l'échelle sur la mappemonde

Le
25 Aoû. 2025 à 05h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
Patrice Férus
Deux associations militent pour remettre l'Afrique à la bonne échelle sur les cartes du monde. Pour en parler, Fara Ndiaye, de l'association Speak Up Africa, depuis Toronto et le cartographe Nicolas Lambert en plateau.
Afrique

À la une

International

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu" : Mark Carney en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

Sport

AfroBasket 2025: les basketteurs angolais champions d'Afrique à domicile

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Afrique

RD Congo : pourquoi le pouvoir requiert la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila

Sport

AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Nord, Kim Jong Un décore les soldats déployés en Ukraine