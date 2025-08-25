TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Focus : remettre l'Afrique à l'échelle sur la mappemonde

Par TV5MONDE Patrice Férus

Deux associations militent pour remettre l'Afrique à la bonne échelle sur les cartes du monde. Pour en parler, Fara Ndiaye, de l'association Speak Up Africa, depuis Toronto et le cartographe Nicolas Lambert en plateau.