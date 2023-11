Football : début des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde

En Afrique, les première et deuxième journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de football se joueront du 13 au 21 novembre 2023. La vente des billets pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) s'ouvre, samedi 11 novembre, en ligne et exclusivement pour les détenteurs d'une carte bancaire. Les ventes publiques débuteront le 13 novembre.