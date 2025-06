TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 42 s

Football : la Paris African Cup bat son plein

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Direction le 18e arrondissement de Paris, au square Léon, se déroule depuis plus de trois semaines la Paris African Cup. Inspirée des CAN de quartiers, cette compétition de football populaire rassemble 24 équipes dans une ambiance festive et chaleureuse. Salah-Eddine Gakou a rencontré l'organisateur de l'événement, Mamoudou Camara.